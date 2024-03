"Bizancjum" w Krajowym Zasobie Nieruchomości? Ruch prokuratury

W podobnym tonie wypowiadał się premier Donald Tusk. - Co jest efektem kilku lat działalności tej instytucji? Na pewno podwyższenie funduszu wynagrodzeń dla władających tą instytucją i to w skali naprawdę imponującej, w ciągu kilku lat wzrost funduszu wynagrodzeń dla prowadzących tę instytucję to jest blisko 500 proc. Oni zbudowali jeden blok z 40 mieszkaniami, ale za to powstały dziesiątki spółek z dziesiątkami rad nadzorczych. Sam fundusz nagród przekroczono o 700 tys. zł - mówił na początku stycznia szef rządu.