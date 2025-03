Hołownia krytykuje Dudę za "lex Romanowski". "Wstyd"

Polska Agencja Prasowa poinformowała, że prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację ustawy o mandacie posła i senatora do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja ta została podjęta w trybie kontroli prewencyjnej. Prezydent uzasadnił swoje działanie tym, że Senat wprowadził poprawki, które wykraczają poza dopuszczalne granice konstytucyjne .

Nowelizacja, znana jako "lex Romanowski", została uchwalona przez Sejm z inicjatywy posłów KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Ustawa przewiduje, że parlamentarzyści, wobec których zastosowano tymczasowy areszt, zostaną pozbawieni prawa do uposażenia. Dodatkowo, zakaz wykonywania praw i obowiązków wynikających z mandatu ma dotyczyć także tych, którzy ukrywają się lub są nieobecni w kraju.

Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura Krajowa zarzuca mu m.in. ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, co miało wyrządzić Skarbowi Państwa szkody na ok. 108 mln zł. Romanowski przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia skrytykował decyzję prezydenta o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. "Ja nie mam wątpliwości, że Polacy nie mogą finansować posłowi Romanowskiemu wakacji w Budapeszcie. Wątpliwości ma za to Pan Prezydent, bo właśnie odesłał ustawę do Trybunału. Wstyd" - ocenił Hołownia na platformie X.