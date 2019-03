Holandia: strzelanina w Utrechcie. Podejrzany jest w rękach policji

W jednym z tramwajów holenderskim Utrechcie uzbrojony napastnik zaczął strzelać do ludzi. Trzy osoby nie żyją, pięć jest rannych. Po kilkugodzinnej obławie sprawca jest już w rękach policji.

Napastnikiem z tramwaju ma być 37-letni Gokmen Tanis, urodzony w Turcji. Policjanci proszą o wszelkie informacje, które pomogłyby w jego schwytaniu. Jednocześnie ostrzegają, by się do niego nie zbliżać. Przed godziną 18:00 władze ogłosiły, że podejrzany jest już w rękach policji .

Do strzelaniny doszło przy ruchliwym węźle komunikacyjnym 24 Oktoberplein w Utrechcie, w dzielnicy Kanaleneiland w zachodniej części miasta. Napastnik - jak twierdzą świadkowie - strzelał "jak szalony".

Na miejscu zdarzenia są służby ratunkowe i policja, do akcji skierowano m.in. trzy śmigłowce i jednostkę antyterrorystyczną.

Turek miał być wcześniej znany organom ścigania. Amsterdamska gazeta Het Parool podaje, że 4 marca 37-latek zeznawał przed sądem ws. gwałtu. Do przestępstwa miało dojść w połowie lipca w Utrechcie. Według BBC, w przeszłości został zatrzymany z powodu podejrzenia o przynależność do Państwa Islamskiego. Z kolei jeden z holenderskich dziennikarzy napisał na Twitterze, że mężczyzna w 2013 roku brał udział w strzelaninie, która miała miejsce w dzielnicy Kanaleneiland.

Policja: możliwy motyw terrorystyczny

Co najmniej 3 osoby zginęły w wyniku strzelaniny, 5 zostało rannych - taką informację przekazały władze miasta. Reporter jednego z lokalnych dzienników opowiadał o leżącym obok tramwaju ciele kobiety, przykrytym białą płachtą. Opisywał też scenę dramatycznej akcji reanimacyjnej innej ofiary w jednym z ambulansów.

Obława

Dziennikarze informowali o akcji służb na pobliskiej ulicy Trumanlaan. Do jednego z domów mieli wkroczyć antyterroryści. Nie wiadomo jednak, czy kogoś zatrzymano.

W sieci pojawił sie także film wideo dokumentujący zatrzymanie na jednej z ulic w dzielnicy, w której doszło do strzelaniny. Na razie jednak nie wiadomo, kto został zatrzymany i czy sprawa ta ma coś wspólnego z zamachem.

Policja poprosiła na Twitterze wszystkich, którzy mają nagrania lub zdjęcia związane ze strzelaniną w tramwaju, by nie publikowali ich w sieci lecz przekazali władzom.

Holandia: ogłoszono najwyższy poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym

Po strzelaninie przy 24 Oktoberplein wstrzymano ruch tramwajowy w całym mieście. Wszystkie meczety w mieście są dziś nieczynne. Policja apeluje do dyrektorów szkół, by zamknęli drzwi do placówek. Mieszkańcy nie mają bez potrzeby wychodzić z domów, bo jak tłumaczy policja "kolejne incydenty nie są wykluczone".