Holandia. Dziennikarz zaatakowany koktajlem Mołotowa. "Usiłowanie zabójstwa"

Groźny incydent miał miejsce w nocy z czwartku na piątek w mieście Groningen. Dziennikarz spał, gdy szybę w jego okno zbiła wpadająca z impetem do pokoju butelka z łatwopalną cieczą. Doszło do pożaru, jednak Groneveld wraz ze swoją partnerką zdołali go ugasić.