Holandia. Amsterdam ukróci turystykę do coffee shopów

Holandia. Przez dziesięciolecia Amsterdam był rajem dla palaczy marihuany z całego świata. Teraz ma się to skończyć. - Przyjeżdżają tu tylko po to, by się upić i naćpać - mówi burmistrz Femke Halsema.

Holandia. Amsterdam ukróci turystykę do coffee shopów Źródło: Pexels