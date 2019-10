Hit dla kobiet w ciąży? Ma chronić przed promieniowaniem elektromagnetycznym. "Przedmiot magiczny"

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Specjalna koszulka dla kobiet w ciąży ma chronić przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Wprowadziła ją na rynek polska firma bieliźniarska. Kosztuje ok. 240 zł. – To przedmiot magiczny, przed niczym nie ochroni – mówi nam Mariusz Busiło, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. "Widzieliście już nasz totalny hit dla przyszłych mam? Koszulka Hygia to wyjątkowy produkt medyczny minimalizujący skutki promieniowania elektromagnetycznego/e-smogu polecany dla kobiet w ciąży" – reklamuje swój produkt firma Alles. Jak sprawdziliśmy w sklepie firmowym, ubranie kosztuje ok. 240 zł. Bluzka jest dwustronna, i – jak wynika z informacji producenta – ma chronić przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ma też działanie antybakteryjne oraz grzybobójcze. Wszystko dzięki specjalnej dzianinie z udziałem srebra.

Na ulotce informacyjnej odzieży czytamy, że potencjalne źródła promieniowania elektromagnetycznego to telefony komórkowe, telewizor, sieć WiFi, sprzęty kuchenne oraz stacje nadawcze. O produkt chcieliśmy zapytać właścicieli firmy Alles, ale nie udało nam się z nimi skontaktować. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ocenił dla nas produkt dla kobiet w ciąży. – Kupowanie takich rzeczy nie ma sensu. One przed niczym nie ochronią, bo nawet nie mają po co. Promieniowanie elektromagnetyczne ze sprzętów domowych nie jest szkodliwe. Potwierdza to nauka oraz wszelkie testy, jakim poddawane są telefony, telewizory czy kuchenki mikrofalowe – mówi Mariusz Busiło. I dodaje, że niedawno testował majtki, które miały chronić przed promieniowaniem elektromagnetycznym. – Porażka. Kosztowały ok. 160 zł. Testy wykazały, że przed niczym takim nie chronią. Na rynku jest coraz więcej podobnych rzeczy. To produkty magiczne, podobne do słynnej lewoskrętnej witaminy C. Potwierdza to raport z 2017 roku Państwowego Instytutu Badawczego przy współudziale Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, promieniowanie elektromagnetyczne nie szkodzi ludziom. Jak twierdzą naukowcy, "w przeciwieństwie do promieniowania jonizującego promieniowanie elektromagnetyczne ze źródeł radiowych nie jest w stanie spowodować bezpośredniego zniszczenie struktury molekuł w układzie biologicznym ze względu na zbyt niską energię kwantów". Jedyne co zostało potwierdzone, to fakt podniesienia temperatury układu u człowieka.