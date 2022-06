"Hiszpański pióropusz" już nad Polską

Dziś na Ziemi Lubuskiej temperatura ma osiągnąć ok. 34 st. C - poinformował Mateusz Barczyk. - Nadchodząca noc będzie tropikalna. Temperatura nie spadnie poniżej 20 st. C. Termin "noc tropikalna" jest ważnym parametrem, bo określa zdolność do nocnego wypoczynku po upalnym dniu. Jeżeli temperatura jest powyżej 20 stopni, to regeneracja po upale jest już trudna - wytłumaczył meteorolog.