Hiszpania. Separatyści z Katalonii blokują autostradę do Francji

Separatyści z Katalonii zablokowali w poniedziałek autostradę, która prowadzi z północno-wschodniej Hiszpanii do Francji. Droga AP7 jest nieprzejezdna z powodu blokady kilkuset osób związanych z platformą internetową Tsunami Democratic.

Hiszpańska policja poinformowała, że grupa Tsunami Democratic (do tej pory mało znana) może być powiązana z jedną z głównych katalońskich partii separatystycznych albo władzami tego regionu.

Szefowie platformy Tsunami Democratic w poniedziałek rano wysłali wiadomości do innych zwolenników niepodległości Katalonii i wezwali do masowej akcji w okolicach miejscowości La Jonquera. Zaapelowali w ten sposób o wsparcie blokady autostrady do Francji.