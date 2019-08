Hiszpania. Odrzutowiec spadł do morza, pilot nie żyje

Samolot CASA C-101 Aviojet należący do sił powietrznych spadł do morza w pobliżu La Mangi w południowo wschodniej Hiszpanii. Pilota nie udało się uratować.

C-101 Aviojet to jednosilnikowy samolot odrzutowy, produkowany przez hiszpański koncernu CASA. Model jest używany do lotów szkoleniowych przez tamtejsze siły powietrzne. Pilot maszyny, która spadła do morza, startował do treningowego lotu lotniska Murcia-San Javier.