Historyczny wynik Trumpa. Sam pobił swój rekord

Oprócz głosów powszechnych Trump wygrał we wszystkich siedmiu kluczowych stanach, zapewniając sobie zwycięstwo w Kolegium Elektorów stosunkiem głosów 312 do 226 - jest to największe zwycięstwo od czasu zwycięstwa prezydenta Baracka Obamy w 2012 r. Jego wynik wynik wyniósł wtedy 332 do 206 głosów.