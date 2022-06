Historyczne znalezisko w lesie w Małopolsce. Zakopali je partyzanci

Być może nigdy nie udałoby się dokonać tego niezwykłego odkrycia, gdyby nie stara kaseta magnetofonowa i ciekawość pana Wiesława - wnuka jednego z partyzantów - który postanowił poznać bliżej życie swojego dziadka. Tym sposobem dotarł do nagrania, na którym zarejestrowano wspomnienia dziadka i opowiadaną przez niego historię o toczonych walkach i ukryciu depozytu broni. Mężczyzna nie działał sam. Udało się dotrzeć do żony innego uczestnika – pani Stanisławy Sady. I to ona wskazała miejsce skrytki, które widziała z okna własnego domu.