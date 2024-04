Historyczna chwila dla tysięcy osób. "Teraz chcę być już tylko Ślązaczką"

Mirosław Neinert namawiał mnie do tego tekstu, ja nie chciałam grać monodramu. Nie ustępował, więc w końcu zabrałam go do domu i zaczęłam czytać. Wywołał we mnie ogromne emocje; czytałam i płakałam. Widziałam w nim swoje ciotki, babcię, wujka, który poszedł do Wehrmachtu jak miał naście lat, a później uciekł do Andersa. Zawiłe i trudne losy. Ja to wszystko znam. Pomyślałam, że muszę to zrobić. Ten tekst mnie znalazł.