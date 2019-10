WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Herosi innowacyjności + 1 eurocash 46 min. temu "Herosi Innowacyjności" dostali milion złotych na rozwój Akcja "Herosi Innowacyjności" dobiegła końca. Przedsiębiorcy współpracujący z Grupą Eurocash otrzymali łącznie milion złotych na wprowadzenie w życie swoich pomysłów dotyczących kierunków, w jakich powinien rozwijać się ich lokalny biznes. Ze zmian ucieszą się zarówno sami klienci, jak i mieszkańcy miejscowości, z których pochodzą laureaci konkursu. W ramach codziennych zakupów dostaną bowiem szereg nowych atrakcji czy ułatwień. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie To właśnie w niezależnych przedsiębiorcach detalicznych drzemie ogromna siła i kreatywność (Shutterstock.com) Grupa Eurocash doskonale rozumie, że to właśnie przedsiębiorcy, którzy samodzielnie prowadzą lokalne sklepy detaliczne, najlepiej wiedzą czego potrzeba miejscowym klientom. Dlatego od wielu lat oferuje im realne narzędzia i gotowe rozwiązania, które mają za zadanie wesprzeć ich w drodze

do sukcesu. Jednym z nich jest akcja "Herosi Innowacyjności", która realizowana od trzech lat pod różnymi odsłonami, z sukcesem udowadnia, że to właśnie w niezależnych przedsiębiorcach detalicznych drzemie ogromna siła i kreatywność. W tegorocznej edycji akcji zwyciężyli przedsiębiorcy, którzy zaproponowali najbardziej kreatywne i jednocześnie odpowiadające na realne potrzeby klientów pomysły na rozwój swoich sklepów oraz ich okolic. Nagrodzone zostały 54 projekty, które łącznie zdobyły nagrody o wartości miliona złotych - jedną nagrodę w wysokości do 100 tys. zł, trzy nagrody do 50 tys. zł oraz pięćdziesiąt nagród do 15 tys. zł. Poza samymi klientami, którzy będą mieli możliwość skorzystania z rozwiązań wdrożonych w sklepach prowadzonych przez nagrodzonych przedsiębiorców, na akcji "Herosi Innowacyjności" skorzystały także lokalne społeczności. W wielu miejscowościach powstaną m.in. nowe place zabaw, siłownie, kina plenerowe czy miasteczka ruchu drogowego. Tego rodzaju projekty zostały nagrodzone w kategorii tematycznej "Zmieniam świat lokalnie", która powstała z myślą o przedsiębiorcach angażujących się w życie swojej najbliższej okolicy i jej mieszkańców. W tym obszarze tematycznym zostało nagrodzonych najwięcej projektów do 15 tys. zł (33 spośród 50). Poza kategorią "Zmieniam świat lokalnie" przedsiębiorcy mogli zgłaszać swoje pomysły w kategoriach "Inwestuję w technologię" oraz "Stawiam na praktyczne rozwiązania". "Inwestuję w technologię" przeznaczona była dla osób, które podążają za nowinkami technologicznymi i właśnie taką innowację chciałyby wprowadzić w swoim sklepie, a "Stawiam na praktyczne rozwiązania" skupiała się na projektach mających na celu usprawnienie pracy w sklepie. Akcja "Herosi Innowacyjności" była podzielona na trzy etapy. W pierwszym przedsiębiorcy zgłaszali pomysły na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w swoich sklepach i ich okolicach. Wpłynęło 661 pomysłów – 162 w kategorii „Zmieniam świat lokalnie", 196 w "Inwestuję w technologię” oraz 303

w "Stawiam na praktyczne rozwiązania". W drugim etapie konsumenci mogli wesprzeć wybrane przez siebie pomysły oddając na nie głos w specjalnym głosowaniu internetowym. Następnie projekty dodatkowo zostały ocenione przez niezależne jury, w skład którego wchodzili ambasadorzy poszczególnych kategorii tematycznych akcji – Katarzyna Dowbor, Zbigniew Urbański i Przemysław Talkowski, a także przedstawiciele instytucji takich jak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Pracodawcy RP, Polska Izba Handlu, a także eksperci Akademii Umiejętności: prof. dr hab. Henryk Mruk, dr Anna Ziółkowska oraz ekonomista Marek Zuber. Nagrodę o wartości 100 tys. zł w ramach kategorii tematycznej "Inwestuję w technologię" zdobyły Delikatesy Centrum z miejscowości Besko w województwie podkarpackim na realizację projektu "Delikatesy GO" zgłoszonego przez właścicielkę sklepu Justynę Widotę. Zakłada on wdrożenie technologii opartej na kasach samoobsługowych oraz systemie monitoringu, która umożliwi klientom zakup podstawowych produktów pierwszej potrzeby nawet w niedziele niehandlowe. Wśród innowacji nagrodzonych kwotą do 50 tys. zł znalazła się "Radość dziecka, nie wojna" zgłoszona przez przedsiębiorcę Jacka Uliasza w ramach kategorii "Zmieniam świat lokalnie". Projekt ma na celu stworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Baligród położnej w Bieszczadach na Podkarpaciu. Powstanie w centralnym placu miejscowości, w którym obecnie stoi pomnik starego czołgu T-34. Dzięki temu dzieci zyskają możliwość spędzania wolnego czasu w inny sposób niż zabawa w wojnę. Kolejną innowacją z dofinansowaniem do 50 tys. zł jest "Aktywny koszyk – Osiedlowy sklepik on-line dla aktywnych społecznie" autorstwa Moniki Ćwiklińskiej z Jędrzejowa, który został zgłoszony w kategorii "Stawiam na praktyczne rozwiązania". Jest to pomysł łączący wykorzystanie nowoczesnych technologii internetowych w handlu z ideą odpowiedzialności społecznej biznesu. Jego celem jest umożliwienie klientom sklepu zamawianie wybranych przez nich produktów w elektronicznym koszyku, płacenie za nie online, zdobywanie w ten sposób punktów lojalnościowych i odbieranie zapakowanego już zamówienia bezpośrednio w sklepie. Dodatkowo projekt zakłada możliwość podarowania dowolnego produktu z koszyka osobie potrzebującej. Klient z poziomu strony internetowej będzie miał możliwość wyboru, czy chce przekazać dodatkowy produkt z koszyka organizacji pozarządowej współpracującej z sklepem, czy osobie prywatnej. W przypadku wyboru drugiego rozwiązania, produkty przeznaczone dla osób potrzebujących będą znajdować się bezpośrednio w sklepie i zostaną podarowane osobom, które poinformują personel sklepu

o potrzebie uzyskania wsparcia. Pełna lista laureatów akcji "Herosi Innowacyjności" dostępna jest tutaj Materiał powstał przy współpracy z Eurocash Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące