Hejt na nauczycieli. Emocjonalny apel do Dudy: nie szczujcie na nas

Protestujący nauczyciele obawiają się eskalacji negatywnych reakcji na ich strajk. - To efekt szczucia ludzi na nas przez rządowe media - stwierdza Marcin Zaród z V LO w Tarnowie, przywołując incydent w Śląskiem.

- Chciałem zaapelować do pana prezydenta, aby jego media i media jego rządu przestały szczuć na nauczycieli. Dlatego, że we wtorek rano w Jastrzębiu-Zdroju została zaatakowana nasza koleżanka... - mówił łamiącym głosem na antenie TVN24 Marcin Zaród z V LO im. Janusza Korczaka w Tarnowie, Nauczyciel Roku 2013.

- Została zhejtowana rano przed wejściem do swojej szkoły, kiedy szła z dzieckiem. Takie są efekty szczucia na nauczycieli. Dzieje się to samo, co wcześniej z sędziami... 11 stycznia w tym kraju zginął człowiek... - mówił tarnowski nauczyciel.