HBO GO na święta. Co warto obejrzeć w serwisie w Boże Narodzenie?

HBO GO przedstawia ofertę na okres świąt Bożego Narodzenia. Masz okazję nadrobić zaległości w serialach. Zobacz, co warto obejrzeć w przyszłym tygodniu.

HBO GO na Boże Narodzenie. Co warto obejrzeć w święta?

W Boże Narodzenie nadchodzą momenty, kiedy rodzina rozjechała się do domów, a świąteczny nastrój chciałoby się doprawić dobrą rozrywką. Także osoby spędzające wieczory samotnie albo lubiące dobry serial czy film skuszą się na produkcje HBO GO.

"Wataha" 3 plasuje się wysoko na liście seriali do obejrzenia. 20 grudnia HBO wypuści trzeci odcinek trzeciego sezonu popularnego serialu, 27 grudnia – czwarty. Podczas przerwy świątecznej możemy uzupełnić poprzednie odcinki opowieści o oficerach Służby Pogranicza walczących z przemytnikami w Bieszczadach. W HBO GO nadal obowiązuje promocja, dzięki której możesz wypróbować serwis przez 7 dni bezpłatnie, a potem zamówić subskrypcję za 24,90 zł miesięcznie. Więcej informacji na stronie HBO GO.