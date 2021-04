Harmonogram matur 2021. Sprawdź, kiedy pierwszy egzamin

Za uczniami ostatnich klas liceów i techników trudny rok szkolny. Niemal w całości odbył się on w trybie zdalnym, a wszystko przez szalejącą pandemię koronawirusa. To miało też wpływ na przygotowania do tegorocznych matur. Ministerstwo Edukacji Narodowej wcześniej zapowiedziało, że z tego powodu egzaminy będą łatwiejsze niż rok temu.