Hanna Gronkiewicz-Waltz: nie kandyduję w wyborach parlamentarnych

To zapowiedź byłej prezydent Warszawy, która nie zostawiła już miejsca na spekulacje. - Nie kandyduję w wyborach - powiedziała w środę w TOK FM Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wcześniej pojawiały się przypuszczenia i niepotwierdzone informacje o tym, że była prezydent stolicy ma startować do Senatu w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Hanna Gronkiewicz-Waltz była pytana o to już w czwarwcu. Wtedy, odnosząc się do tego, czy bierze taką możliwość pod uwagę odpowiedziała w TVN: - Będzie propozycja, będą badania, to się wtedy zastanowię. Nie wykluczam. Nigdy niczego nie wykluczałam - stwierdziła.