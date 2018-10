Halloween: Amerykanie wydadzą 9 miliardów dolarów. Najmodniejszy kostium to Donald Trump

Halloween: w USA trwają przygotowania do nocy strachów, które wyniosą Amerykanów 9 miliardów dolarów. Wśród najmodniejszych kostiumów króluje przebranie Donalda Trumpa.

Halloween - 9 miliardów dolarów na kostiumy

Nie da się ukryć, że Halloween jest jednym z bardziej komercyjnych wieczorów w USA . O tej porze nie sposób znaleźć tam dom, który nie jest udekorowany wydrążoną dynią, pajęczyną, szkieletem czy imitacją płyty nagrobnej stojącą w ogródku. Już wiadomo, że w tym roku Amerykanie wydadzą na imprezy związane z Halloween ponad 9 miliardów dolarów. To nieco więcej niż w roku 2017. Pieniądze przeznaczą na kostiumy, straszne dekoracje, którymi ozdobią domy oraz słodycze.

Halloween – Donald Trump najmodniejszym kostiumem

Jak co roku, tym razem również na imprezach będą królować kostiumy polityczne. Łatwo się domyślić, że wśród Amerykanów najmodniejszy jest kostium Donalda Trumpa. Maski przypominające twarz prezydenta USA można kupić już za kilkanaście dolarów. Kolejnym popularnym przebraniem w motywie politycznym jest strój Kim Dzong Una. Popularność masek z podobiznami polityków nie jest przypadkowa, gdyż stanowi nawiązanie do szczytu przywódców USA oraz Korei Północnej, który miał miejsce w czerwcu w Singapurze. Trzeba podkreślić, że z okazji Halloween dorośli przebierają się niemniej chętnie niż dzieci. Nierzadko zdarza się, że podczas zabaw ludzie za bardzo wczuwają się w odgrywanie swoich ról. Z tego względu jak co roku, porządku na ulicach miast będzie nadzorować lokalna policja.