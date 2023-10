Halloween a Dziady. Święta odbywają się w tym samym czasie. Co je różni?

Z tego względu w czasie Dziadów odbywały się nocne uczty, których charakterystycznym elementem było rozrzucanie części potraw na podłogę, lub grób zmarłego. To właśnie ta część posiłków i napojów miała posilać dusze przodków. Inną tradycją Dziadów było palenie ognisk - w zależności od regionu miały one ogrzewać dusze lub wskazywać im drogę do bliskich. Dziady obecnie są traktowane jako tradycja, obchodzona w niektórych regionach wschodniej Polski, Ukrainie na Białorusi oraz w części Rosji.