Halloween 2019. Nocne zamieszanie pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Jest nagranie

Grupa aktywistów przebranych w upiorne stroje przyszła w nocy pod dom Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. Wykrzykiwali "cukierek albo psikus" i zawiesili na ogrodzeniu prezesa PiS plakat z napisem: "Ja prezes Kaczyński będę głosował na Tuska". Filmik ze swojej akcji opublikowali w internecie. Interweniowała policja.

Kolejny happening

To kolejny happening Lotnej Brygady Opozycji na przestrzeni kilku tygodni. W ubiegłym tygodniu zorganizowali akcję "Dosypywanie głosów" przed siedzibą PiS w Warszawie. Na Nowogrodzką przynieśli kilkanaście worków z "dodatkowymi głosami". - My do prezesa z głosami. Pani Basia dzwoniła, że brakuje. To my je przynieśliśmy. (...) Jak zabraknie głosów to jeszcze dowieziemy - obiecywali.