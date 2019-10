Hajnówka. Blokowali marsz. Ruszyły procesy

W Hajnówce (województwo podlaskie) rozpoczęły się procesy zwolenników Obywateli RP i KOD-u, którzy w lutym blokowali Marsz Żołnierzy Wyklętych. Policyjne wnioski o ukaranie dotyczą w sumie 76 osób.

- Do sądu trafiło już 68 spraw – podała starsza sierżant Anna Podgórska, oficer prasowa hajnowskiej policji.

Przypomnijmy, że marsz organizowany był przez środowiska narodowe. 23 lutego 2019 roku, około godziny 13.30 w Hajnówce, na ulicy Stefana Batorego demonstrację próbowali zablokować przeciwnicy marszu. Siedząc na drodze nie przepuszczali ponad 300-osobowej grupy i nie reagowali na wezwania policji do rozejścia się. Z jezdni zostali usunięci przez mundurowych siłą. Całe zdarzenie rejestrowali wyznaczeni do tego policjanci, a na koniec na podstawie materiału wideo i zdjęć skierowano do sądu wnioski o ukaranie.