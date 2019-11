Haga. Bosco Ntaganda "Terminator" skazany na 30 lat

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze skazał kongijskiego generała Bosco Ntagandę - nazywanego "Terminatorem" - na 30 lat więzienia. To kara za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Wyrok jest najwyższym w historii trybunału.

Rzecznik trybunału poinformował, że 30 lat to najsurowszy wyrok, jaki został wydany od czasu funkcjonowania instytucji. Międzynarodowy Trybunału Karny istnieje od 2002 roku i został powołany do sądzenia osób oskarżonych o najcięższe zbrodnie.

Wyrok pocieszeniem dla ofiar

Wyrok z wielkim zadowoleniem przyjęła organizacja Human Rights Watch. - To wyraźna wiadomość, że nawet osoby uważające się za nietykalne pewnego dnia zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za swoje czyny - powiedziała Ida Sawyer z afrykańskiego oddziału Human Rights Watch.

Przydomek "Terminator" miał przylgnąć do niego po dwóch krwawych operacjach przeciwko ludności cywilnej w latach 2002 i 2003. To nawiązanie do wykreowanej przez Arnolda Schwarzeneggera postaci filmowej - bezlitosnego, zabijającego bez mrugnięcia okiem robota.