Haga. Atak nożownika w centrum miasta. Co najmniej 3 rannych

W piątek wieczorem w Hadze doszło do ataku nożownika. Według wstępnych doniesień raniono 3 osoby. Na miejscu pracują już służby, które ustalają przyczyny zdarzenia.

"Incydent z nożownikiem z udziałem wielu rannych na Grote Markt Street w Hadze. Na miejscu są służby ratunkowe" - przekazuje holenderska policja na Twitterze. Do ataku doszło chwilę przed godz. 20.

Na razie nie są znane okoliczności ataku. Wiadomo, że handlowa ulica była wypełniona ludźmi, którzy robili zakupy z okazji wyprzedaży "Black Friday". Lokalne media podają, że atak miał miejsce w domu towarowym i że co najmniej trzy osoby zostały ranne.

W oddzielnym komunikacie haska policja przekazała, że poszukiwany jest mężczyzna w wieku 45-50 lat. "Użyto także holenderskiego zwrotu, który często jest stosowany do opisu osoby pochodzenia północnoafrykańskiego" - donosi agencja Reuters. Policja dodała, że mężczyzna miał na sobie szal i szary dres.

Przypomnijmy, że kilka godzin wcześniej do ataku nożownika doszło w stolicy Wielkiej Brytanii . Napastnik zaatakował przechodniów na London Bridge. Jak przekazała brytyjska policja, mężczyzna został zastrzelony. Zginęły dwie osoby, a co najmniej kilka jest rannych. Incydent został zakwalifikowany jako "akt terroryzmu".

We wcześniejszych doniesieniach z Londynu wynikało, że napastnik miał być ubrany w kamizelkę z materiałami wybuchowymi. - Urządzenie przypięte do klatki piersiowej napastnika było atrapą. Mimo to, funkcjonariusze nadal przeszukują okolicę, aby upewnić się, że nie ma żadnego zagrożenia dla społeczeństwa - poinformował rzecznik policji Neil Basu.