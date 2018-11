Gwatemala: Były żołnierz został skazany na ponad 5000 lat więzienia

Sąd w Gwatemali wydał wyrok w środę na byłego żołnierza. Otrzymał 5162 lat więzienia za udział w ludobójstwie 171 osób podczas 36-letniej wojny domowej.

Santos Lopez został oskarżony o przynależność do elitarnej formacji armii Kaibiles, którą wysłano do Dos Erres by odnaleźli członków grupy partyzanckiej. Gdy żołnierzom z Kaibiles nie udało odnaleźć się partyzantów, zaczęli wyciągać wieśniaków z domów. Dokonano gwałtu na wielu młodych dziewczynach. W celu ukrycia aktu przemocy, żołnierze zabili praktycznie wszystkich mieszkańców wioski.