Gwałtowna zmiana w pogodzie. Temperatura poszybuje 20 stopni w górę

- W środę zobaczymy na termometrach zdecydowanie większe wartości, nawet z plusem z przodu. W Suwałkach, gdzie jeszcze niedawno było minus 16 st., będzie plus 1. Plus 1–2 również na Wybrzeżu. A w pozostałej części kraju od plus 4 do minus 1 st. W południowych województwach wciąż chłodno: od minus 1 do minus 9 st. Bezchmurne niebo, słonecznie - podał Walijewski.