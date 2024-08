Gwałt pod Warszawą. Zatrzymano obcokrajowców

Gwałt pod Warszawą

Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 lipca. Kobieta wraz z przyjaciółmi wybrała się na imprezę do jednego z klubów w centrum Warszawy. Według jej zeznań "poznała tam obywatela Hiszpanii". Nieznajomy miał zaproponować kobiecie transport do domu. W tym samym momencie miał jej się urwać film. Pierwsze o sprawie informowało RMF FM.