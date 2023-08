Gwałt na Polaku w Monachium. Jest głos z MSZ

Zdaniem ministra Raua to, że doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia, wynika z niemieckiego, innego niż Polski, podejścia "do kwestii przyjmowania nielegalnych imigrantów, szczególnie pochodzących z obcych kultur, hołdujących innym, niż te nasze, własne praktyki społeczne". Jak stwierdził, to niemieckie podejście prowadzi do "wzrostu przestępczości i takich zdarzeń". Przekazał, że w Polsce nie ma zgodny na przyjmowanie nielegalnych migrantów, gdyż "zdajemy sobie sprawę z konsekwencji takiego działania" - zaznaczył.