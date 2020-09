Grzybobranie mogło skończyć się tragicznie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę w powiecie bartoszyckim (warmińsko-mazurskie) nieopodal miejscowości Kamińsk. Na szczęście żadnemu z grzybiarzy nic się nie stało.

Grzybobranie przerwane przez atak jelenia

Grzybobranie może być niebezpieczne

Już po ucieczce jelenia na miejscu pojawili się policjanci z Górowa Iławeckiego. 56-letni mężczyzna nie wymagał na szczęście hospitalizacji. Po wszystkim Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie zaapelowała do wszystkich amatorów grzybobrania, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt.