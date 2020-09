Grzyb diabelskie palce. Egzotyczny grzyb w polskich lasach

Okratek australijski, to grzyb zwany potocznie "palcami diabła". Jest dość nietypowy. Cechuje go jaskrawoczerwona barwa i wyjątkowy kształt i zapach. Gatunek ten pochodzi z dalekich antypodów, spotkanie go w Polsce należy do rzadkości.

Diabelskie palce, czyli okratek australijski. Egzotyczny grzyb w Polsce (Wikimedia Commons)