Grzegorz Schetyna: przekroczenie progu wyborczego będzie wyzwaniem dla Lewicy

Przewodniczący PO nisko ocenia wyborcze szansy nowopowstałej koalicji Lewica. Jednocześnie przypomina, że był zwolennikiem szerokiego porozumienia opozycji. Tłumaczy jednak, że było ono niemożliwe po tym, jak z Koalicji Europejskiej wystąpiło PSL.

- Przekroczenie ośmioprocentowego progu wyborczego dla koalicji lewicy to wielkie wyzwanie. Ludzie lewicy dobrze o tym wiedzą, bo nie udało się to lewicy zrobić 4 lata temu. Byłem zwolennikiem tego, żeby pójść razem, żeby opozycja szła w szerokiej formule. Po decyzji o opuszczeniu Koalicji Europejskiej przez PSL było to niemożliwe. Dzisiaj każdy musi walczyć o wyborców przekonywać Polaków - powiedział w piątek w Sejmie.