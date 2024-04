Gruzja wrze. Gigantyczne protesty i zatrzymania

W poniedziałek projekt ustawy był dyskutowany na posiedzeniu parlamentarnej komisji prawnej. W trakcie debat doszło do incydentu, kiedy opozycyjny polityk uderzył przedstawiciela Gruzińskiego Marzenia, co doprowadziło do bójki. Mimo tego oraz kilku innych "incydentów", o których piszą media (takich jak wyłączanie mikrofonów, wypraszanie z sali posłów opozycji) komisja prawna zaakceptowała projekt – informuje wieczorem portal Civil.ge.