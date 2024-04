Grupa Żabka stawia na sprzedaż zbilansowanych posiłków

Dodaje, że cztery obszary, na których aktualnie koncentruje się sieć handlowa, to m.in. promowanie produktów, które uzyskały ocenę Nutri-Score A, B lub C oraz tych oznakowanych tzw. czystą etykietą - pochodzenia roślinnego lub w stosunku do których zastosowano oświadczenia żywieniowe i zdrowotne zgodnie z przepisami unijnymi.