Grupa LGBTQ+ wzięła udział w miejskiej paradzie. Prezydent wezwał ochronę

Półnaga kobieta z transparentem

- Faktycznie mogło być tak, że to zasłaniało prezydentowi ludzi - opowiada serwisowi wyborcza.pl Kinga Gęsicka-Biały, bolesławiecka aktywistka i sojuszniczka społeczności LGBTQ+ oraz Strajku Kobiet. - Skierował do nich takie słowa: "Mieliście swoje 5 minut, a teraz opuśćcie te banery". To mnie zmroziło, bo to przecież przedstawiciel miasta. Był tak wściekły, że te osoby uczestniczyły w paradzie, że to z niego wyciekło - ocenia.