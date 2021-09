Grupa Granica: Konferencja Błaszczaka i Kamińskiego miała na celu zohydzenie uchodźców

Grupa Granica: Kamiński i Błaszczak chcą zabić w Polakach empatię

Działacze organizacji humanitarnych nie mają złudzeń, że konferencja szefów MSWiA i MON była obliczona na konkretny efekt społeczny. "Wczorajsza konferencja miała jeden cel: zohydzić uchodźców i zabić w polskich obywatelkach i obywatelach empatię wobec cierpiących na granicy. Aby to osiągnąć, skupiono się na 50 osobach z 1,2 tys. zatrzymanych w ośrodkach. To mniej niż 5 proc. Oczywiście nie sposób nie popierać starannego sprawdzania osób, które do Polski trafiają. Wszak także temu służą procedury, których przestrzegania się domagamy" - napisali.