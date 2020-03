Groźny wypadek pod Świdnikiem. Kierowca uderzył w łosia

Niebezpieczny wypadek w miejscowości Janowice pod Świdnikiem. Kierowca osobowego saaba zderzył się z łosiem. Zwierzę wpadło do środka, konieczne było wyciąganie go przy pomocy dźwigu. Kierowca trafił do szpitala.

Świdnik. Zderzenie z łosiem w gminie Mełgiew. Kierowca w szpitalu. (Policja, Fot: KPP Świdnik)

Pierwsze zgłoszenie o zdarzeniu policja otrzymała po godzinie 6 rano.

Świdnik. Zderznie z łosiem

Według informacji portalu lublin112.pl, do zderzenia doszło w Janowicach na drodze biegnącej wzdłuż lasu i lotniska w kierunku Trzeszkowic.

- Saabem kierował 26-latek z gminy Mełgiew. Przed jadący pojazd wtargnął na drogę łoś. Mężczyzna nie zdołał wyhamować i doszło do zderzenia - przekazała asp. Elwira Domaradzka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Świdnik. Łoś wbił się w pojazd

Jak dodała policjantka, siła zderzenia była tak duża, że zwierzę tylną częścią ciała wpadło do środka pojazdu. Widać to dobrze na zdjęciu dołączonym do komunikatu świdnickiej policji.

Kierowca został zabrany do szpitala, jednak nie odniósł on poważniejszych obrażeń.

Ma drobne skaleczenia i otarcia. Na zdjęciach opublikowanych przez portal lublin112.pl widać, że aby wyciągnąć zwierzę, trzeba było wezwać holownik z dźwigiem.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach w okolicy lasów i pól uprawnych. Jak podkreślają, nie wolno lekceważyć znaku drogowego A-18b, który ostrzega, że w tym miejscu, na pewnym odcinku drogi, występuje wysokie ryzyko tego, że przez drogę będą przechodzić dzikie zwierzęta.

Funkcjonariusze przypominają, że jadący z nadmierną prędkością kierowca może nie mieć wystarczająco dużo czasu, aby zareagować odpowiednio szybko. Zderzenie z dzikim zwierzęciem może być bardzo groźne w skutkach.

Źródło: Lublin112.pl/KPP Świdnik