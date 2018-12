Świdnik: obwodnica Lublina zablokowana przez tajemnicze pakunki. Okazały się atrapami bomb

Policjanci na kilka godzin zamknęli fragment drogi S12 między węzłami Lublin Felin - Świdnik. Powód? Służby sprawdzały tajemnicze pakunki przypominające bomby, które ktoś powiesił na płocie oddzielającym drogę serwisową od ulicy Piaseckiej.

Sześć paczek, z których wystają kable, przyklejonych taśmą do płotu policjanci znaleźli podczas rutynowego patrolu. - To tuby, które miały kilkanaście centymetrów wysokości. Wystawały z nich diody i okablowanie, co wskazywało, że mogą to być materiały wybuchowe. Na miejsce zostały skierowane wszystkie służby - powiedziała portalowi dziennikwschodni.pl Elwira Domaradzka, rzeczniczka policji ze Świdnika.