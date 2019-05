Groźny wypadek na A4. Kilkadziesiąt ton węgla na jezdni

Na autostradzie A4 na trasie Chrzanów - Kraków doszło do wypadku. W ciężarówce przewożącej węgiel pękła opona. Kierowca stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w barierę energochłonną. Zdarzenie spowodowało kilkugodzinne utrudnienia.

Do wypadku doszło ok. godz. 13.30 na 383 kilometrze autostrady A4 z Chrzanowa do Krakowa. Na wysokości węzła Rudno kierowcy przewożącemu węgiel pękła opona. Mężczyzna stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w barierę energochłonną oddzielającą jezdnię. Ciężarówka przewróciła się na prawy bok. Aby postawić pojazd na koła trzeba było ściągnąć pomoc drogową - podaje portal 112malopolska.pl.