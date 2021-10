Groźny wirus RSV atakuje najmłodszych. Alarmujące dane. Chorują całe rodziny

Wskazała także, że "jeżeli chodzi o PIMS, to należy się spodziewać fali zachorowań na miesiąc po fali COVID". Od maja 2020 r., odnotowano do teraz około 500 przypadków zachorowań. Podkreśliła także, że mniej niż 10 proc. dzieci z PIMS trafiło do oddziałów intensywnej terapii.