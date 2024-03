Wściekły słoń zaatakował turystów. Jest nagranie

Kierowca, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim znaleźli się jego pasażerowie, desperacko próbuje wycofać pojazd. W pewnym momencie uderza ręką w bok samochodu, krzycząc "Hej! Hamba!" (co w tłumaczeniu oznacza "odejdź"). Niestety, słoń nie zwraca na to uwagi i wbija swoje kły w przednią część pojazdu, po czym podnosi go.