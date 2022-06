Groźna deklaracja Chin ws. Tajwanu. "Będziemy walczyć do końca, aby nie dopuścić do niepodległości wyspy"

- Chiny będą walczyć do końca, aby nie dopuścić do niepodległości Tajwanu bowiem jest to dla nich jedyny wybór - oświadczył w niedzielę chiński minister obrony Wei Fenghe na odbywającym się w Singapurze forum ds. bezpieczeństwa Dialog Shangri-La. Wezwał też USA do zaprzestania polityki "oczerniania" Chin.