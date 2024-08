Groził kanadyjskiemu premierowi. Areszt dla Polaka

Kim jest Polak, który groził premierowi Kanady?

Według informacji dostępnych na koncie mężczyzny na Facebooku, pochodzi on z Koszalina. Jak sprawdziła PAP, dwa nagrania wideo z drugiej połowy lipca br., zawierające groźby w języku angielskim, w środę rano były wciąż dostępne na tej platformie. W jednym z nagrań Z. wygłasza obraźliwą tyradę skierowaną do premiera Kanady, mówiąc: "Jeśli ja pierwszy cię nie zabiję, oni (z kontekstu wynika, że chodzi o Chińczyków – PAP) zrobią to za mnie".