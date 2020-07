Groził jej spaleniem domu za plakat Rafała Trzaskowskiego. Mamy oświadczenie zaatakowanej kobiety

Następnie mężczyzna - jak dowiedziała się Wirtualna Polska, sąsiad kobiety, o czym ona sama wcześniej nie wiedziała - podchodzi do bramy domu i pyta autorkę nagrania, czy "będzie pedaliła dzieci". Stwierdzi po chwili, że "jej dzieci będą pedały" oraz "to się spali ku....stwo", wskazując na dom.

Mężczyzna zaczął być jeszcze bardziej agresywny i zachowywał się tak, jakby planował dopuścić się wobec kobiety przemocy. Wszedł na teren podwórka, a gdy autorka nagrania zagroziła mu policją, odpowiedział: "no to dzwoń".

Oświadczenie kobiety: "Pojednaliśmy się, zanim nasz konflikt stał się publicznie znany"

"Film wypłynął na szerokie wody internetu bez mojej zgody, zaczął żyć własnym życiem i spowodował falę hejtu, która jest równie straszna jak to, co zobaczyliście Państwo na filmie.

Podobnie jak kandydat na prezydenta, którego wspieram, uważam, że jedyna dobra przyszłość naszego kraju, polskiego społeczeństwa, ale i naszej lokalnej społeczności leży w dialogu i szukaniu tego co nas łączy, a nie co dzieli. Wszyscy się różnimy - także co do poglądów i co do sposobu ich wyrażania. Niezależnie od tych różnic i niezależnie od miejsca, w którym mieszkamy - czy na północy czy południu, czy w dużym mieście czy na spokojnej wsi - musimy wspólnie znaleźć sposób na zgodne życie obok siebie.