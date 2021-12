"Grozi nam tsunami infekcji". Premier Szkocji alarmuje i wprowadza nowe restrykcje

Wyjaśniła, że liczba przypadków nowego wariantu podwaja się co dwa-trzy dni. Jest to najszybszy wzrost zakażeń COVID-19, jaki zaobserwowano od początku całej pandemii. To potencjalnie oznacza, że w Szkocji Omikron może już w ciągu kilku dni wyprzedzić pod względem liczby infekcji obecnie dominujący wariant Delta.