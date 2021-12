Dwie dawki szczepionki nie wystarczą. Nowe badania ws. Omikronu

UKHSA szacuje, że do połowy grudnia ponad połowa nowych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii będzie dotyczyć wariantu Omikron. Eksperci twierdzą, że jeśli obecne wzrosty zakażeń będą się utrzymywać, to do końca grudnia w całym kraju potwierdzonych może zostać nawet milion infekcji Omikronem.