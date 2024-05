Grill na balkonie? To może cię słono kosztować

Grill na balkonie. Co na to przepisy?

Jednym z dokumentów, który może bezpośrednio zakazać grillowania na balkonie, jest regulamin spółdzielni. Chociaż zazwyczaj nie zawiera on kar pieniężnych dla osób łamiących przepisy, to uciążliwe i długotrwałe łamanie regulaminu może prowadzić do skrajnych konsekwencji, takich jak licytacja mieszkania czy eksmisja jego mieszkańców. Takie sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko.