Greta Thunberg zatrzymana przez policję. Chciała zablokować autostradę

Proces dotyczył naruszenia porządku publicznego. Oskarżonych zostało pięć osób w wieku od 19 do 59 lat. Aktywistom zarzucono niezastosowanie się do nakazu wyższych funkcjonariuszy policji, którzy polecili im przenieść protest do wyznaczonego obszaru. Greta Thunberg, tak jak pozostali oskarżeni, nie przyznała się do winy. Jeśli zostaną skazani, każdemu z nich grozi maksymalna grzywna w wysokości 2,500 funtów (około 12,6 tys. zł).