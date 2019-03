Grecja. Na południu kraju zatrzęsła się ziemia

- Silne tąpnięcie było wyczuwalne zarówno w centralnej części kraju, jak i w Atenach - mówił rządowej telewziji ERT Efthymios Lekkas, szef greckiej agencji planowania i ochrony przed trzęsieniami ziemi. Zjawisko o magnitudzie 5,3 odnotowano w pobliżu zatoki Korynckiej w sobotnie przedpołudnie.



Lokalne służby informują, że nie mają żadnej informacji o ofiarach lub poszkodowanych. "Sytuacja jest pod kontrolą monitorujemy ją" - mówili w sobotę. Trzęsienie ziemi miało głębokość około 14 km, a do najsilniejszych drgań doszło w rejonie zatoki Korynckiej - rejonie oddalonym o 200 kilometrów od stolicy kraju.

Położenie geograficzne

Grecja leży na głównych uskokach powierzchni ziemskiej i dosyć często dochodzi do zatrzęsienia się gruntu. Na szczęście bardzo rzadko powoduje to większe straty Mimo to przed dwoma laty greckie terytorium zostało uderzone przez meteorologiczne zjawisko. Wtedy na wyspie Kos zginęły dwie osoby, znaczne też były straty.