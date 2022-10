Grand Video Awards 2022. Najlepsi twórcy nagrodzeni

Statuetka trafiła ponadto do Huberta Patynowskiego z Papaya Young Creators za produkcję"Gold Sht" i do Adrianny Omietańskiej z Onetu, która stworzyła materiał pod tytułem "Postanowiłam zadzwonić na telefon zaufania. Oto, co usłyszałam". Wśród tematycznych produkcji dotyczących kultury, sztuki, rozrywki i komedii wyróżniły się "#Mata2040", za którą stoją Tomek Wilczyński i znany artysta Michał Matczak – Mata oraz także film Kamila Wójcika "Nocny pociąg bez mięsa". W nowej konkurencji vertical video nagrodę zdobyli Marek Hucz i Jan Jurkowski (Gfdarwin_official) za dzieło pod tytułem "Poradnik dyktatora #3 – MCCM Rules!".