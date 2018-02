Gra o splendor, wpływy i pieniądze. Dwóch przyjaciół Kaczyńskiego w bratobójczej walce

Rozgrywka o zmianę w fotelu prezesa wycenianego na ponad 50 mld Orlenu to temat dla kabaretowego Ucha Prezesa. Doszło w niej do starcia dwóch przyjaciół Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Orlenu Wojciech Jasiński przegrał z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim.

- Nic się nie dzieje. To tylko minister Tchórzewski przejął władzę. Niesłusznie media martwią się o kompetencje Daniela Obajtka. W spółce jest tak dobrze, że każdy może nią pokierować - powiedział WP, kilka godzin pod odwołaniu Jasińskiego, jeden z menedżerów Orlenu. Paliwowy gigant w ubiegłym roku zarobił 6,6 mld złotych. Nie dzieje się tam nic złego, poza polityczną grą o wpływy.

Przystąpili do niej dwaj członkowie przybocznej gwardii Jarosława Kaczyńskiego: Krzysztof Tchórzewski z Siedlec i Wojciech Jasiński z Płocka. Obaj w latach 90. kolejno kierowali spółką Srebrna uznawaną za biznesowe zaplecze Porozumienia Centrum, z którego wywodzi się Prawo i Sprawiedliwość. Obaj rywalizowali o dostęp do ucha prezesa. Jasiński był pewny swego - jeszcze w ubiegłym roku powołano go na 3-letnią kadencję prezesa Orlenu. Tchórzewski, po rekonstrukcji rządu, ocalił stanowisko ministra energii i formalnie stał się przełożonym szefa Orlenu. Obydwaj poczuli się więc niezwykle mocni, a przecież samiec alfa może być tylko jeden.