Gorzów Wielkopolski. Po alkoholu przepłynęła Wartę wszerz

Gorzów Wielkopolski. Wygrała zakład, ale teraz zapłaci

W rozmowie z mundurowymi kobieta wyjaśniła, że do Warty wskoczyła z powodu zakładu ze znajomymi. Po złożeniu wstępnych wyjaśnień nastolatka została przewieziona do szpitala. Przeprowadzone tam badania wykazały, że miała we krwi dwa promile alkoholu.